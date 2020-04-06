Фонд Булата Утемуратова закупил 94 тысячи тестов на выявление COVID-19

Фонд Булата Утемуратова закупил 94 тысячи экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции - по 47 тысяч в Алматы и столицу, сообщила организация. На реализацию проекта было выделено 200 миллионов тенге.

«Экспресс-тесты капиллярной крови в течение 10 минут выявят наличие антител к коронавирусу COVID-19. Тесты производства КНР соответствуют положениям директивы Европейского парламента и Совета Европы 98/79/ЕС по медицинским средствам диагностики и прошли обязательную валидацию в Центральной референс-лаборатории в Алматы. Это необходимая мера с тем, чтобы не допустить использования некачественных тестов при скрининге населения, как это случилось в некоторых европейских странах», - рассказали в фонде.

Тестирование бесплатно проведут среди населения, находящегося в группе риска по эпидемиологическому состоянию - это медицинские работники и сотрудники правоохранительных органов, люди с симптомами ОРВИ, пациенты стационаров с хроническими заболеваниями, люди, контактировавшие с зараженным, либо проживающие в очаге заражения, а также прибывающие из-за границы через пункты автопроходов. Анализы будут брать на станциях медицинской помощи, в стационарах, в специально отведенных помещениях на пограничных автомобильных и железнодорожных переходах и блок-постах, в мобильных пунктах, машинах скорой помощи. Фонд также открыл регистрацию на тестирование, анкету можно заполнить на сайте https://formcovid.eisz.kz/index.html.