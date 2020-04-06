Из них 19 случаев – в Акмолинской области
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25 новых случаев COVID-19 подтверждено в Казахстане
фото министерства здравоохранения

По данным на 17:00 понедельника в Казахстане зарегистрировано еще 25 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. В целом выявлено 45 новых случаев за день.

По данным оперштаба, в Жамбылской области зарегистрировано 6 новых случаев, в Акмолинской области – 19.

Всего в Казахстане выявлено 629 случаев коронавируса, из них в столице – 219 случаев, в Алматы – 116, в Карагандинской области – 48 случаев, в Акмолинской области – 42, в Кызылординской области – 37, в Жамбылской области – 35, в Атырауской области – 29, в Туркестанской области – 28, в Северо-Казахстанской области – 25, в Шымкенте – 14, в Актюбинской области – 11, в Алматинской области – 10 случаев, в Восточно-Казахстанской области – 6, в Мангистауской области – 5, в Западно-Казахстанской области – 2 случая, в Павлодарской области – 1, в Костанайской области – 1 случай.

Сегодня днем сообщалось о 20-ти новых случаев, из них в Карагандинской области – 16, в Мангистауской области – 2, по одному – в Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях.

К этому моменту он коронавируса в стране скончались 6 человек, выздоровели 45.

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