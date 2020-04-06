В Казахстане собирают подписи под петицией с требованием освободить политзаключенных в связи с пандемией COVID-19

В Казахстане начали сбор подписей с требованием освободить политических заключенных и прекратить преследования активистов. Требование, регулярно звучащее в стране от правозащитникв, в этот раз объясняют в том числе пандемией COVID-19.

«Мы, представители правозащитных организаций и граждане, принимая во внимание систематическое невыполнение властями Казахстана рекомендаций по обеспечению реализации прав заключенных в местах лишения свободы, призываем международное сообщество принять все неотложные меры для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в колониях и следственных изоляторах Республики Казахстан. Мы настаиваем на необходимости срочного условно-досрочного освобождения и замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания всех заключенных, уголовное преследование которых было признано правозащитными организациями политически мотивированными, а именно политических заключенных: Асета Абишева, Алмата Жумагулова, Кенжебека Абишева, Арона Атабека, Макса Бокаева, Ержана Ельшибаева, Саната Букенова, Жамбыла Кобейсинова, Руслана Гинатуллина, Игоря Чуприну, Игоря Сычева, Мурагера Алимулы, Кастера Мусаханулы, а также жертвы политического преследования Дмитрия Пестова», - говорится в заявлении, опубликованном на странице правозащитницы Бахытжан Торегожиной в Facebook.

В заявлении правозащитники обращаются к Верховному комиссару ООН по правам человека, Совету Европы, Европейскому парламенту, Бюро по демократическим институтам (БДИПЧ) ОБСЕ, ВОЗ и к дипломатическим представительствам в Казахстане.