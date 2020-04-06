Правозащитники также призывают прекратить преследования активистов
В Казахстане собирают подписи под петицией с требованием освободить политзаключенных в связи с пандемией COVID-19
Фото Айсулу Тойшибековой

Данияр Молдабеков, Vласть

В Казахстане начали сбор подписей с требованием освободить политических заключенных и прекратить преследования активистов. Требование, регулярно звучащее в стране от правозащитникв, в этот раз объясняют в том числе пандемией COVID-19.

«Мы, представители правозащитных организаций и граждане, принимая во внимание систематическое невыполнение властями Казахстана рекомендаций по обеспечению реализации прав заключенных в местах лишения свободы, призываем международное сообщество принять все неотложные меры для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в колониях и следственных изоляторах Республики Казахстан. Мы настаиваем на необходимости срочного условно-досрочного освобождения и замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания всех заключенных, уголовное преследование которых было признано правозащитными организациями политически мотивированными, а именно политических заключенных: Асета Абишева, Алмата Жумагулова, Кенжебека Абишева, Арона Атабека, Макса Бокаева, Ержана Ельшибаева, Саната Букенова, Жамбыла Кобейсинова, Руслана Гинатуллина, Игоря Чуприну, Игоря Сычева, Мурагера Алимулы, Кастера Мусаханулы, а также жертвы политического преследования Дмитрия Пестова», - говорится в заявлении, опубликованном на странице правозащитницы Бахытжан Торегожиной в Facebook.

В заявлении правозащитники обращаются к Верховному комиссару ООН по правам человека, Совету Европы, Европейскому парламенту, Бюро по демократическим институтам (БДИПЧ) ОБСЕ, ВОЗ и к дипломатическим представительствам в Казахстане.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
19 жителей Акмолинской области, заразившиеся коронавирусом, контактировали с умершим от COVID-19
Новости
​Казахстанские предприятия в среднем располагают ликвидностью на 28 дней работы - аналитики
Новости
Коронавирус в Жамбылской области выявлен у 6 жителей Кордайского района
Просматриваемые
Новости
Порядок получения социальных выплат в период ЧП упростили в Минтруда
Новости
Военнообязанных Казахстана призвали на специальные сборы
Новости
В столице взяты на карантин 15 подъездов жилых домов
Новости
Самозанятые и работавшие неофициально тоже смогут получать соцвыплаты по потере дохода
Новости
На 10% проиндексируют пенсии и пособия в Казахстане
Новости
Индексация пенсий и соцпособий в Казахстане будет проведена в апреле