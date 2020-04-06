19 жителей Акмолинской области, заразившиеся коронавирусом, контактировали с умершим от COVID-19

Сегодня в Акмолинской области коронавирусная инфекция выявлена еще у 19-ти человек. Как сообщает оперативный штаб, все они – из числа контактных с умершим ранее от COVID-19.

«Сегодня опасная инфекция выявлена сразу у 19-ти акмолинцев, состоявших в контакте с мужчиной 1947 года рождения, жителя Целиноградского района, скончавшегося 2 апреля. Проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия. Определен круг контактных лиц – 216 человек, из них у 19-ти получен положительный результат КВИ», - говорится в сообщении.

На данный момент все пациенты с подтвержденным диагнозом госпитализируются в Городской центр фтизиопульмонологии столицы и Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер города Кокшетау.

«Самый старший пациент 1933 года рождения, самый молодой - 1984 года рождения», - уточнили в штабе.

Всего в регионе зарегистрировано 42 случая заболевания, из них 2 летальных случая. 35 случаев зарегистрированы в Целиноградском районе, 3 – в Аршалынском районе, 3 – в столице и 1 в – Кокшетау.

В стационарах области находятся 423 пациентов, в провизорных – 90 пациентов, в карантинных стационарах (под наблюдением) – 312 человек, на домашнем карантине – 737 человек.