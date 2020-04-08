Обратиться в полицию алматинцы могут через мобильное приложение

«Самое главное его преимущество на данном этапе – это возможность проверки наличия в специальной базе данных оперативного штаба по борьбе с КВИ по ИИН и государственному регистрационному номеру транспортных средств. Теперь любой гражданин посредством своего мобильного устройства, закачав это приложение, может узнать, есть ли он в этой базе или нет, и, соответственно, разрешено ли ему передвигаться в городе на период карантина», - поясняет начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

Также посредством го приложения можно в онлайн режиме подать заявление, обращение, сигнал в полицию, ознакомиться с актуальной информацией по короновирусу. Кроме того, в приложении есть раздел о правилах пересечении блокпостов, установленных по периметру карантинной зоны, и карта полиции с данными о локации районных управлений, отделов полиции и участковых пунктов.