Оно разработано департаментом полиции города
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Обратиться в полицию алматинцы могут через мобильное приложение
Фото Жанары Каримовой

Департаментом полиции города Алматы разработано мобильное приложение «E-Polisia KZ», через которое можно проверить наличие разрешения на передвижение по городу и подать заявление в полицию, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

«Самое главное его преимущество на данном этапе – это возможность проверки наличия в специальной базе данных оперативного штаба по борьбе с КВИ по ИИН и государственному регистрационному номеру транспортных средств. Теперь любой гражданин посредством своего мобильного устройства, закачав это приложение, может узнать, есть ли он в этой базе или нет, и, соответственно, разрешено ли ему передвигаться в городе на период карантина», - поясняет начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

Также посредством го приложения можно в онлайн режиме подать заявление, обращение, сигнал в полицию, ознакомиться с актуальной информацией по короновирусу. Кроме того, в приложении есть раздел о правилах пересечении блокпостов, установленных по периметру карантинной зоны, и карта полиции с данными о локации районных управлений, отделов полиции и участковых пунктов.

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