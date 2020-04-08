Одиночные пикеты в Казахстане можно будет проводить у зданий госорганов

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», а также сопутствующие ему поправки. Как сообщил коллегам депутат Канат Мусин, в документ внесены поправки, разрешающие гражданам проводить одиночные пикеты возле государственных органов, а также исключающие обязанность журналистов по требованию представителей уполномоченных органов предоставлять фото- и видеоматериалы с митингов.

«Депутатами в статью 3 законопроекта введена отсутствовавшая в нем принципиальная норма – презумпция в пользу проведения собрания. Это означает, что при отсутствии обоснованных причин для ограничения или запрета на проведение данного собрания, такое собрание может состояться», - рассказал о новых нормах Мусин.

Кроме того, в статье 14 законодатели определили «исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых может быть отказано в организации и проведении мирного собрания».

«Никакие другие обстоятельства не могут влечь за собой запрета на мирное собрание.

Мирные собрания должны проводиться в специализированных местах. Специализированные места для проведения мирных собраний, согласно законопроекту, определяются местными представительными органами. В проекте закона сформулирован ряд требований к таким местам. Они должны находиться в центральных частях городов и сел, обеспечивать возможность достижения цели мирных собраний, удобство организации, возможность использования организаторами и участниками объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил, безопасность организаторов и участников мирных собраний, других лиц», - подчеркнул депутат.

Также рабочая группа внесла «существенную поправку» в статью 9 законопроекта.

«В соответствии с поправкой мирные собрания в виде пикетирования могут проводиться не только в специализированных местах, но в любом другом месте, кроме тех, где пикетирование прямо запрещено законом. Исчерпывающий перечень таких мест содержится во введенном рабочей группой новом пункте 5 статьи 9 законопроекта. Хочу отметить, что ни одного государственного органа, включая парламент и правительство, в этом перечне нет», - заявил Мусин.

Как заверил парламентарий, депутаты также сократили перечень сведений, которые организатор должен указывать в уведомлении на проведение митинга, а также сроки уведомления с 15 до 5 дней. Одновременно с 10 до 3 рабочих дней сокращен срок, в течение которого местные власти должны отреагировать на уведомление, с 15 до 10 рабочих дней сокращен срок подачи заявления о согласовании демонстрации или шествия, а срок его рассмотрения – с 10 до 7 рабочих дней.

«Более длительный, по сравнению с уведомлением срок, связан с особенностью таких мероприятий, предполагающих перекрытие улиц, создание определенных неудобств для граждан и бизнеса, не имеющих отношения к этим мероприятиям», - уточнил Мусин.

Вместе с тем рабочая группа полностью изменила статью 7 законопроекта. Из нее исключены запреты и обязанности, ограничивающие деятельность журналистов, например, норма, обязывающая их предоставлять государственным органам фото- и видеоматериалы с места мирного собрания.

«Значительные изменения претерпели статьи 5 и 6 законопроекта, устанавливающие права и обязанности организаторов и участников мирных собраний. Исключены излишние запреты и обязанности указанных лиц», - заверил депутат.

По его словам, рабочая группа также изменила законопроект в той части, которая позволяла принудительно прекратить митинг, если число участников хотя бы на одного человека превышает заявленное организатором количество, то есть «по формальным основаниям».

«Мы полагаем, что в данной ситуации мирное собрание может быть прекращено властями только тогда, когда превышение числа участников создает угрозу для них самих или других лиц, которые не участвуют в этом собрании. Соответствующая поправка была внесена рабочей группой в статью 18 законопроекта», - резюмировал мажилисмен.