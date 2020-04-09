Арабская коалиция остановила военную операцию в Йемене из-за коронавируса

Режим прекращения огня будет действовать 2 недели
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравии объявила о прекращении военной операции против хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене, пишет «Коммерсантъ». Режим прекращения огня начнет действовать в 12:00 по саудовскому времени и продлится две недели, заявил официальный представитель коалиции полковник Турки аль-Малики.
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