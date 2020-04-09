Арабская коалиция остановила военную операцию в Йемене из-за коронавируса

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравии объявила о прекращении военной операции против хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене, пишет «Коммерсантъ» . Режим прекращения огня начнет действовать в 12:00 по саудовскому времени и продлится две недели, заявил официальный представитель коалиции полковник Турки аль-Малики.

Эти меры предприняты для предотвращения распространения коронавируса в Йемене. При этом до сих пор в стране официально не зарегистрировано ни одного случай инфекции. Аль-Малики не исключил, что прекращение огня может быть продлено, чтобы создать надлежащие условия встречи между хуситами, признанным международным сообществом, правительством Йемена и представителями арабской коалиции. С таким предложением выступил спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс: в этом формате обсудить механизм постоянного прекращения огня и шаги по укреплению доверия между сторонами конфликта.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене в сентябре прошлого года.

В марте основные участники конфликта согласились на призыв генсека ООН Антониу Гутерриша установить гуманитарное перемирие ради борьбы с коронавирусом во всем мире.