Израиль заявил, что уничтожил большую часть запасов стратегических вооружений Сирии

Израиль заявил, что за последние два дня его армия уничтожила большую часть запасов стратегических вооружений в Сирии, сообщает Русская служба ВВС .

По данным ЦАХАЛ, накануне удары были нанесены по двум сирийским военно-морским объектам, на которых находились ракеты «корабль-корабль» с радиусом действия от 80 до 190 км. Уничтожено 15 кораблей. А всего за последние 48 часов Израиль нанес 480 авиаударов по зенитным батареям, аэродромам, местам производства оружия, складам вооружений, военным сооружениям, пусковым установкам и огневым позициям, указывается в сообщении израильской армии, которая утверждает, что это предотвратило попадание оружия «в руки террористических элементов».

Между тем ранее базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга прав человека сообщил, что в результате израильских авиаударов были уничтожены аэропорты, авиационные эскадрильи, радары, сигнальные станции, склады оружия и боеприпасов, научно-исследовательские центры, системы ПВО и военные корабли в портовом городе Латакия на северо-западе страны. При этом авианалеты в воскресенье были по всей Сирии.

Израильская армия, реагируя на крушение режима Башара Асада, вошла в демилитаризованную буферную зону, созданную возле оккупированных Голанских высот после войны 1973 года, а также заняла несколько отдельных позиций вне ее, чтобы обезопасить себя от появления в приграничной зоне «террористических группировок».