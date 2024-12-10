Это может занять несколько дней
Премьер-министр Сирии согласился передать власть повстанцам
Фото Reuters

Премьер-министр свергнутого президента Сирии Мохаммед Джалали заявил, что он согласился передать власть Правительству спасения — администрации, базирующейся на контролируемой повстанцами территории на северо-западе страны, сообщает Reuters. По его словам, это может занять несколько дней.

Главный командир повстанцев Ахмед аль-Шараа, более известный как Абу Мохаммед аль-Голани, встретился с Джалали и вице-президентом Фейсалом Мекдадом, чтобы обсудить переходное правительство, сообщил Reuters источник. Голани пообещал восстановить Сирию.

Переходное правительство возглавит Мохамед аль-Башир, который руководил Правительством спасения до того, как был захвачен Дамаск.

Предстоящая передача власти последовала за 13 годами гражданской войны и положила конец более чем 50 годам правления семьи Асадов.

В понедельник в Дамаске на улицах вновь появилось движение, люди вышли на улицу после ночного комендантского часа, однако большинство магазинов остались закрытыми. Из тюрем вышли тысячи политических заключенных, а сирийские беженцы смогли вернуться домой из лагерей в Турции, Ливане, Иордании. Страны ЕС приостановили рассмотрение заявлений сирийцев о предоставлении им убежища до прояснения ситуации в Дамаске.

В ночь на воскресенье, 8 декабря, сирийские повстанцы вошли в Дамаск и фактически без сопротивления взяли город. Башар Асад, правивший Сирией с 2000 года, покинул страну. Он находится в России, убежище ему предоставил Владимир Путин.

Также ранее повстанцы заявили, что взяли под свой контроль стратегически важный город Хомс, а следом смогли освободить заключенных из политических тюрем, в том числе печально известной тюрьмы Сайедная, где тысячи противников Асада подверглись пыткам и были казнены.

Гражданская война в Сирии продолжалась с 2011 года. При этом режим Башара Асада во многом опирался на двух своих главных союзников – Иран и Россию, которые в нынешней ситуации не стали ему помогать.

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