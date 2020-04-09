Пострадавшему из-за взрыва гранаты Сергею Кошелеву вынесли приговор

Рядовой Сергей Кошелев, о деле которого Vласть писала ранее, признан виновным по части 1 статьи 462 Уголовного кодекса (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, уничтожение военного имущества либо иные тяжкие последствия), но освобожден от уголовной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 70 УК РК (лицо, впервые совершившее уголовный проступок либо впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, подлежит освобождению судом от уголовной ответственности, если будет установлено, что в силу последующего безупречного поведения это лицо ко времени рассмотрения дела в суде не может быть сочтено общественно опасным), сообщила пресс-служба военного суда Актюбинского гарнизона.

Напомним, летом 2019 года на учебном полигоне войсковой части №99116 в Мангистауской области взорвалась граната. В результате взрыва рядовой Сергей Кошелев попал в больницу, где ему ампутировали кисть. Позже против солдата, ставшего инвалидом, завели уголовное дело. Кошелев отрицает свою вину, уверяя, что не подписывал инструктаж перед занятием, во время которого произошел инцидент.

Мать Сергея Кошелева Балапан Нурмуканова утверждала, что перед инструктивно-методическим занятием, во время которого произошел взрыв, солдаты не получили надлежащих инструкций.

«С сыном, как и с другими военнослужащими, не был проведен инструктаж по технике безопасности, он не подписывал этот документ. В тот день, 17 июля 2019 г. на полигоне Бейнеу планировалось проведение не учений, а ИМЗ - инструктивно-методического занятия. На таких занятиях выставляют стенды, показывают плакаты, но не используют гранаты, тем более боевые. Точка начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения, где были разложены боеприпасы, ножи разведчиков, гранаты, саперные лопатки, находилась не поодаль, как преподносится сейчас, а вблизи. Во время взрыва ответственные лица расклеивали плакаты», - говорилось в письме на имя президента Касым-Жомарта Токаева.

К этому моменту нам не удалось дозвониться до Кошелева или его адвоката.

В рамках этого дела военный суд также рассмотрел дела двух других военнослужащих.

«Судом установлено, что подсудимый Әбдушахімов Х.А., являясь временно исполняющим обязанности начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения, не обеспечил безопасность при проведении занятий по тактической подготовке», , - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 505 тыс. тенге.

Другой военнослужащий, Р.Калиев, признан невиновным и оправдан.

Приговор не вступил в законную силу.

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