Число жертв коронавируса в мире превысило 95 тыс.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, к этому моменту в мире от коронавируса умерли 95 506 человек.

Больше всего умерших в Италии – 18 279. США на втором месте – здесь скончались 16 513 человек. Испания сместилась на третье место – 15 447 умерших.

По заболеваемости США находятся на первом месте в мире – здесь коронавирусом заболели 462 135 человек. На втором месте Испания – 153 222 заболевших. В Италии зарегистрировано 143 626 случаев COVID-19.

Франция и Германия идут по числу заболевших почти на одном уровне – 118 783 и 118 235 соответственно. При этом во Франции скончались 12 228 человек, а в Германии – 2 607. По числу выздоровевших Германия находится на втором месте в мире после Китая – 52 407 излечившихся, тогда как во Франции выздоровел 23 441 человек.

В Иране заразились коронавирусом 66 220 и скончались 4 110 человек, в Великобритании – 65 872, умерли 7 978, в Турции – 42 282, скончались 908.

В Казахстане к этому моменту зарегистрирован 781 случай заражения, 8 летальных случаев, 60 человек выздоровели.