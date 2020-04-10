Первый летальный случай от коронавируса зарегистрирован в Алматы

По данным на 9 утра пятницы, по 2 новых случая выявлено в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, по 4 случая – в Шымкенте, Карагандинской и Кызылординской областях, в Атырауской области – 3 новых случая, в Акмолинской области и в столице – по одному новому случаю.

«В городе Алматы зарегистрирован один летальный случай», - сообщили в оперштабе.

Уточняется, что это пациент 1956 года рождения. Других подробностей не приводится.

Таким образом, число умерших в стране от коронавируса достигло 9-ти.

К этому моменту число случаев заражения в Казахстане достигло 802. Из них в столице – 226 случаев, в Алматы – 122 случая, в Кызылординской области – 104 случая, в Карагандинской и Акмолинской областях – по 61 случаю, в Атырауской и Жамбылской обалстях – по 45 случаев, в Туркестанской области – 34 случая, в Шымкент – 31 случай, в Северо-Казахстанской области – 25 случаев, в Актюбинской области – 11, в Алматинской области – 10, в Мангистауской области – 9, в Восточно-Казахстанской области – 6, в Западно-Казахстанской области – 6, в Павлодарской и Костанайской областях – по 3 случая.

В Шымкенте, Атырау, Мангистауской, Акмолинской и Карагандинской областях новые случаи – это контактные, госпитализированные ранее в карантинный стационар. В настоящее время состояние всех больных удовлетворительное. В Атырау - это женщины в возрасте 23 и 73 лет, один мужчина в возрасте 31 год, в Мангистауской области – две женщины 40 лет. Также из числа контактных выявлены заболевшие в Кызылординской области – в Шиелийском районе в селах Бала би, Кодаманова, один случай в Жанакорганском районе. Из них мужчина 1989 года рождения, ребенок 2010 года рождения, девушка 1996 года рождения и женщина 1967 года рождения. В Акмолинской области заболевший выявлен в Целиноградском районе - мужчина в возрасте 33 года.

В Западно-Казахстанской области заболевшие – граждане Республики Узбекистан 25 и 27 лет, занимающиеся грузоперевозками. Они прибыли из Самарской области РФ.