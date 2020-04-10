Мужчина был в нескольких городах Казахстана
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158 человек контактировали с заболевшим коронавирусом жителем Павлодара
фото со страницы министра здравоохранения Елжана Биртанова в Facebook

Тамара Вааль, Vласть

Один из двух новых заболевших коронавирусной инфекцией в Павлодаре был в нескольких городах Казахстана и контактировал со 158 лицами, сообщила в пятницу в ходе брифинга и.о. руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области Замзагуль Дощанова.

«По словам пациента, с 21 марта он посетил несколько городов Казахстана, а том числе Караганду и Шымкент. По предварительным данным, определены 158 контактных лиц, из них госпитализированы 6 человек, 114 человек на домашнем карантине, 38 человек – жители других областей, их данные переданы соответствующим территориальным органам», - сообщила Дощанова.

По ее словам, мужчина – житель города Павлодар 1981 года рождения, он был доставлен в инфекционный госпиталь с симптомами КВИ 8 апреля и помещен в бокс. Его состояние в настоящее время оценивается как удовлетворительное.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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