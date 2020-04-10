Фермеры не так поняли: МСХ не запрещал экспорт капусты

Министерство сельского хозяйства в пятницу выступило с заявлением, что Казахстан не планировал и не запрещал экспорт капусты и распространяемая в социальных сетях информация является неверной. В ведомстве считают, что просто фермеры «не так поняли».

«В связи с тем, что некоторые казахстанские фермеры не ознакомились с информацией из официальных источников, либо неправильно ее поняли, а также в связи с дальнейшим распространением в соцсетях неверной, а порой и преднамеренно ложной информации, Министерство сельского хозяйства РК вынуждено вновь заявить: запрет на экспорт капусты, как в дальнее, так и в ближнее зарубежье, не планировался и не вводился», - подчеркнули в пресс-службе.

По информации ведомства это означает, что экспорт капусты разрешен, в том числе и на территорию Российской Федерации. Однако, в связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан, для недопущения нехватки социально-значимых товаров на внутреннем рынке, Минсельхоз ввел регулирование экспорта некоторых продтоваров. В их число вошли капуста кочанная, капуста цветная, капуста листовая, кольраби и другие аналогичные съедобные овощи из рода Brassica.

«Во избежание дальнейшего распространения неверной информации Минсельхоз РК подчеркивает: экспорт капусты за границу разрешен по квотам. Все соответствующие объявления и документы находятся в свободном доступе на официальной странице ведомства», - заверили в пресс-службе.