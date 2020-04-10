Режим карантина усилят в Карагандинской области с 12 апреля

С 12 апреля в Карагандинской области усиливают карантинный режим. В частности, Шахтинск выделяют в отдельную карантинную зону, вокруг которой поставят пять блок-постов, а внутри города полностью запретят передвижение на личном транспорте, сообщает пресс-служба акимата региона. Кроме того, внесены ряд изменений в постановление главного санитарного врача области.

«В целях недопущения распространения заболеваемости и защиты жителей возникла необходимость дополнительных мер. В Шахтинске показатель заболеваемости превысил один случай на 10 тысяч населения. С учётом этого будет установлен единый периметр карантинной зоны города и полностью приостанавливается передвижение личного транспорта. Усиление карантина в Шахтинске вступает в силу в ночь с 11 на 12 апреля. По периметру города установят 5 блокпостов», - цитирует пресс-служба акимата руководителя департамент а контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Каната Аскарова.

Кроме того, постановлением главного государственного санитарного врача области, в регионе приостанавливают деятельность ломбарды и обменные пункты и ужесточены требования к услугам такси.

«Обязательны маркировка и шашки на машине. Водители должны проходить температурный контроль в начале каждой смены и по её окончании. Данные необходимо фиксировать в отдельном журнале. Таксисты должны быть обеспечены масками, перчатками и антисептиком. Запрещается перевозка пассажиров без масок. В салоне допускается только один пассажир, сидящий по диагонали от водителя. Исключение - один из родителей сопровождает в поездке несовершеннолетних детей. Каждый час необходимо производить дезинфекцию машины», - пояснили в акимате.

Вместе с тем разрешается волонтёрская деятельность, но все волонтёры должны иметь специальную форму и знаки отличия.

Также будут работать: нефтебазы, нефтехранилища, а также компании по доставке газа на предприятия в рамках исполнения уже имеющихся обязательств; финансовые институты АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», Карагандинский филиал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»; сервис доставки сельскохозяйственной техники и запасных частей к ним; адвокатские услуги - в случае вызова правоохранительными органами либо в суд; ветеринарные станции, клиники.

«По согласованию с региональным оперативным штабом по обеспечению режима чрезвычайного положения и противодействию распространению коронавирусной инфекции разрешается строительство социальных объектов», - также добавили в акимате.