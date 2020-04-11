Страны ОПЕК+ и G20 договорились о снижении нефтедобычи для стабилизации цен

По итогам двух дней переговоров страны ОПЕК+ и G20 договорились о снижении добычи для стабилизации нефтяного рынка, который оказался на грани коллапса из-за пандемии коронавируса и катастрофического падения спроса на нефть. Как пишет РБК , речь идет о сокращении мировых поставок на 15%.

Так, страны, добывающие 70 млн баррелей нефти в сутки, или 70% от общемирового производства, согласились снизить добычу на 15 млн баррелей в мае и июне. Участники сделки ОПЕК+, которые в сумме добывают 43,8 млн баррелей в сутки, сократят производство на 10 млн баррелей, еще 5 млн баррелей обеспечат США, Канада, Норвегия и другие страны.

Всего в сделке участвуют 23 страны. Страны ОПЕК+ договорились о сделке, которая начнет действовать с 1 мая 2020-го до 30 апреля 2022 года, хотя обсуждалось сокращение на срок до четырех лет. В течение двух лет обязательный объем сокращения добычи будет постепенно снижаться: в мае-июне 2020 года страны ОПЕК+ снизят добычу на 10 млн баррелей, во втором полугодии – на 8 млн баррелей, а с января 2021 года до 30 апреля 2022 года – на 6 млн баррелей.

Саудовская Аравия и Россия договорились снизить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки – по 25% в рамках ОПЕК+, до 8,5 млн баррелей. Другие страны сокращают добычу от уровня октября 2018 года. США уберут с рынка 2-3 млн баррелей в 2020 году, Бразилия снизит добычи на 1 млн баррелей, Канаде – около 1 млн баррелей. , рассказал Новак. В итоге эти три страны позволят убрать с рынка 4-5 млн баррелей.

Между тем аналитики считают, что из-за пандемии в апреле спрос на нефть упадет как минимум на 16,8 млн баррелей в сутки, а может и вдвое больше – на 30-40 млн баррелей в сутки, что составляет 30-40% мировой добычи. Россия и Саудовская Аравия и без соглашения снизили бы добычу уже в апреле, а США и так сокращают производство.

Переговоры стран ОПЕК+ начались 9 апреля в формате видеоконференции. Изначально страны обсуждали сокращение добычи на 20 млн баррелей в сутки из-за резкого падения спроса на сырье, но затем его объем снизился до 15 млн баррелей, из которых снижение на 5 млн участники сделки возлагают на страны, не участвующие в ОПЕК+. На переговорах стран ОПЕК+ Мексике предлагали снизить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки до 1,68 млн баррелей, однако страна не согласилась. Все попытки убедить министра энергетики этой страны Росио Нале Гарсия не увенчались успехом, и она покинула видеоконференцию. Позже она заявила, что Мексика готова сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в течение следующих двух месяцев: с 1,781 млн баррелей до 1,681 млн баррелей в сутки. Вчера сообщалось, что Мексика и США договорились разделить обязательства по сокращению добычи нефти. Как заявил президент Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора, США готовы дополнительно сократить суточную добычу на 250 тыс. баррелей, Мексика при этом сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки.