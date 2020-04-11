Алматинскому активисту Асхату Жексебаеву дали 4 суток ареста за поход за мясом

Активиста движения «Коше» Асхата Жексебаева арестовали на четверо суток за нарушение режима ЧП. В видео, распространенном в социальной сети Facebook в пятницу, активист сообщил, что отправился в Магнум за мясом, так как в ближайшем продуктовом магазине оно не продавалось.

«За нарушение правил карантина по ст. 476, привлечён к адм. аресту сроком на 4 суток, находится в СПАА (специализированный приемник для административно-арестованных – V) – сообщили в пресс-службе ДП Алматы в ответ на вопрос корреспондента Vласти о причинах ареста Жексебаева.

Между тем, сам активист сообщал, что вышел в магазин: «Я написал причину, почему я именно пошел в Магнум – то, что в рядом стоящих магазинах мясо не продается, поэтому выбор пал на Магнум. Сейчас они придираются к тому, что вы же могли продукты в рядом стоящем магазине купить. Я им сказал, что я пошел в Магнум потому, что там продается мясо», - сообщил Жексебаев в своем видео на Facebook в пятницу, 10 апреля.

Несколько дней назад Жексебаева уже доставляли в управление полиции. В интервью корреспонденту Vласти он рассказал, что это было связано с тем, что он интервьюировал замакима Алматы Ерлана Кожагапанова и полицейских, интересуясь причинами пробок - нетипичного для режима ЧП явления.

«Выяснилось, что доставили из-за того, что я днем брал интервью на улицах Саина и Домостроительной у замакима Алматы и у полицейского по поводу пробок в обоих направлениях. Они мне пояснили, что это идет выявление тех граждан, которые нарушают условия карантина, ездят по городу. Я пошел дальше в магазин, взял продукты и пошел домой. Они (когда Жексебаева позже доставили в управление полиции — V) решили, что я якобы нарушил условия карантина, ходил по улице», - рассказал активист.

«Когда я доказал, что сделал это по пути в магазин, вроде они отцепились, но сегодня с утра уже звонили с Аузовского РУВД, просили приехать, якобы что-то еще надо выяснить надо выяснить. Потом приехал участковый и оставил повестку, я эту повестку не взял. Сказал, что после карантина, пожалуйста, можете придти, я готов объяснить», - добавил он.

Алматинский гражданский активист Асхат Жексебаев неоднократно выходил на одиночные пикеты с различными политическими требованиями, в частности с требованием освободить политзаключенных, за что решениями судов получал административные аресты