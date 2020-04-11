Союз кризисных центров обратился к Токаеву с просьбой криминализировать бытовое насилие

Союз кризисных центров обратился к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. В своем обращении общественники отмечают, что в закон «О профилактике бытового насилия» необходимо внести изменения, а также заявляют, что отсутствие криминализации бытового насилия в стране приводит к его росту, особенно во время режима ЧС. Обращение опубликовано на странице председателя правления Союза кризисных центров Зульфии Байсаковой.

В своем письме общественники отмечают, что в Казахстане бытовое насилие приобрело огромные масштабы, и в каждой третьей семье имеет место как минимум один из четырех видов насилия - физическое, психологическое, экономическое и сексуальное, а также учащаются случаи, когда имеют место все виды насилия.

«К сожалению, поручение, данное Вами по ужесточению наказания за бытовое насилие в отношении женщин, а также детей, Правительство РК не выполнило. Наказание за бытовое насилие ограничилось лишь внесением изменений 16 января 2020 года в Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»: «предупреждение», за незнание закона и совершение преступления против личности и «лишение свободы лица, совершившего противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений до 10 суток», - отмечают в Союзе кризисных центров.

В Парламенте, пишут общественники, создана рабочая группа «для работы над новым законопроектом по вопросам противодействия семейно-бытовому насилию», которую возглавляет депутат Мажилиса Нуркина А.К.

«Вопрос, в чем новизна и что даст обсуждаемый законопроект в защите от бытового насилия в отличие от действующего с 2009 года Закона «О профилактике бытового насилия», г-жа Нуркина оставила без ответа, вместо чего незамедлительно приступила к обсуждению поправок, которые сделали государственные органы в новый закон, - сообщается в письме. - Мнение и предложения НПО, имеющих огромный опыт практической деятельности во всех регионах страны, включая и сельские, ранее направленные заведующей секретариатом Национальной Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК Сагиндыковой Н.Е., были проигнорированы».

Более того, отмечают общественники, «на принятие никому не нужного нового законопроекта и его внедрение потребуются немалые финансовые средства из бюджета».

Союз кризисных центров просит направить деятельность рабочей группы на то, чтобы внести изменения в закон «О профилактике бытового насилия». В организации считают, что туда следует включить такие определения, как «агрессор», «сталкинг», «коррекционная программа»; вид насилия «пренебрежение интересами и нуждами ребенка», а также новые субъекты закона – органы юстиции, культуры и спорта, информации и общественного развития.

«Необходимо в ближайшее время перейти к разработке внесений изменений в Уголовный Кодекс РК по криминализации бытового насилия. Отсутствие криминализации бытового насилия в стране, приводит к росту бытового насилия, особенно во время режима ЧС», - заключают в организации.

В Союз кризисных центров входят неправительственные организации, деятельность которых направлена на развитие движения в предотвращении и искоренении всех форм гендерного насилия, формирование в казахстанском обществе культуры, основанной на ценностях ненасильственных отношений.