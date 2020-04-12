Британского премьера Бориса Джонсона выписали из больницы

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого ранее диагностировали коронавирус, выписали из больницы. По совету врачей Джонсон не вернется в ближайшее время к работе и продолжит лечиться на дому, сообщает Новая газета .

О заражении коронавирусом Джонсон объявил в конце марта. Сотрудники правительства рассказывали СМИ, что весь последующий период во время видеоконференций у него были частые приступы кашля. Сам он также жаловался на неспадающий жар. В начале апреля его госпитализировали и вскоре после этого перевели в отделение интенсивной терапии. 9 апреля Джонсон продолжил лечение в обычной палате.

До заражения Джонсон был в числе главных британских политиков тех, кто сомневался в необходимости введения карантина в связи с коронавирусом. В конце марта он всё же был объявлен, а 7 апреля госпитализация потребовалась уже самому премьеру. К сегодняшнему дню в Великобритании зарегистрирован 78 991 случай и 9 875 смертей от коронавируса.