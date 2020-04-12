Общее число случаев COVID-19 выросло до 927
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В Алматы зарегистрировано еще 15 заболевших коронавирусом
Фото пресс-службы акимата Алматы

Вечером в воскресенье в Казахстане зарегистрировано 16 новых случаев коронавируса: 15 в Алматы и 1 в Западно-Казахстанской области, сообщила пресс-служба Минздрава.

Управление общественного здравоохранения города пока не сообщило о новых заболевших - ни о случаях, зарегистрированных утром, ни о вечерних. Всего в городе в воскресенье подтверждено 23 новых случая COVID-19.

Накануне в Алматы подтвердили 14 новых случаев коронавируса, при этом 12 заболевших - медики, работавшие в городской клинической больнице. Приемный покой и одно из отделений в ней были закрыты на карантин.

В целом в Алматы официально зарегистрировано 160 случаев COVID-19, два человека скончались, 49 выздоровели.

В Казахстане число случаев коронавируса выросло до 927. За воскресенье к этому моменту подтверждено 62 новых случая.

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