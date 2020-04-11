В Алматы коронавирус выявлен у 12 медработников центральной больницы

В управления общественного здоровья города Алматы рассказали подробности о 14 новых случаях заражения коронавирусом. По данным ведомства, 13 случаев – это из числа местных контактных лиц, один случай завозной. Причем из числа контактных 12 – это медицинские работники.

«К сожалению, среди зараженных случаев зафиксированы пациенты из числа сотрудников медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь населению. Мы просим население не подаваться панике! Данная категории лиц выполняла свои должностные обязанности, несмотря на карантин. Они являются одними из первых, кто находится в зоне риска заболеть, так как стоят на передовой. Они оказывали помощь в любом случае, когда пациент нуждался в ней. Заразиться они могли от любого человека, в том числе и от бессимптомного носителя», - отметил глава управления Тлеухан Абилдаев.

Уточняется, что среди них 2 врача и 10 медсестер. У двоих состояние оценивается как тяжелое в связи с полисегментарной пневмонией. У всех остальных – удовлетворительное.

Остальные двое из вновь выявленных – это молодой человек 2000 года рождения из числа местных контактных и 24-летняя девушка, прилетевшая рейсом Куалу-Лумпур и находившаяся на карантине в стационаре.

Всего в инфекционных стационарах находятся 108 пациентов с КВИ (одна из области), в том числе 4 детей. Состояние у 80 больных удовлетворительное, состояние 7 – тяжелое, 21 взрослый находится в состоянии средней степени тяжести. В провизорных центрах мегаполиса находятся 138 человек, из них 9 детей, на карантинной изоляции – 368 человек, на домашнем – 5334.

Выписаны из больниц к этому моменту 28 человек, двое скончались.

Позже в управлении уточнили, что коронавирусом заразились 12 медработников Центральной городской клинической больницы. На карантин закрыты приемный покой и одно отделение, все контактировавшие с врачами сотрудники помещены на карантин, ведется работа по розыску контактировавших с ними пациентов.

В новость в 13:25 и 15:00 внесены изменения: уточнена информация о заболевших медиках и контактных с ними лицах.