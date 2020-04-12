​США и Франция могут ослабить карантин в мае

Власти США могут приступить к частичному снятию санитарных ограничений из-за коронавируса в мае, но в штате Нью-Йорк это, вероятно, произойдет позже. Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, может объявить в понедельник о продлении карантина в стране как минимум до 11 мая, сообщает ТАСС .

«Я думаю, что, возможно, это начнется в следующем месяце, хотя бы в какой-то форме», - отметил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью CNN. Он добавил, что в конце апреля власти проанализируют ситуацию, чтобы решить, какие именно ограничения в стране следует снять в первую очередь. При этом Фаучи полагает, что опасность заражения новым коронавирусом может сохраниться в стране к запланированным на ноябрь президентским выборам, а зимой может последовать новая вспышка заболевания.

По словам источников France Press, Макрон «объявит об отмене карантина, видимо, в течение мая, во всяком случае явно после праздничных дней 8-10 мая». «Это достаточно удаленная дата, к которой должно стать ясно, можно ли будет начать частичную отмену карантина, отмену, которая будет при этом весьма постепенной». В администрации французского президента, однако, отказались как-либо официально прокомментировать эти сведения. По данным, полученным газетой Le Journal du Dimanche от своих источников в Елисейском дворце и правительстве, режим самоизоляции может быть продлен во Франции до конца мая, а занятия в школах начнутся не раньше сентября.