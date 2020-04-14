Только повторный тест показал коронавирус у 29 новых заболевших в столице

Из 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 19 человек находились на лечении от пневмонии, оставшиеся были контактными или выявлены в ходе мониторинга, сообщила во вторник в ходе брифинга руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова.

«На текущую дату в столице зарегистрировано 260 случаев КВИ. За последние два дня 29 новых случаев. 12 апреля – 20 случаев, 13 апреля – 9 случаев. В 19 случаях выявлены среди пациентов, которые находились на стационарном лечении в течение нескольких дней с двусторонней пневмонией и признаками дыхательной недостаточности с отрицательным первым результатом лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию. То есть, им были взяты мазки из носа из задней стенки глотки», - рассказала Кисикова.

По ее словам, повторный анализ делается, если у пациентов имеются подозрения на наличие вируса, в числе которых двусторонние изменения в легких на рентгенограмме или на КТ. И именно повторные анализы подтвердили наличие коронавируса.

Кроме того, семь случаев выявлены из числа близких контактных лиц - это члены семьи и коллеги по работе, которые «ранее были изолированы, обследованы, а в данный момент госпитализированы. И еще трое выявлены в ходе мониторинга.