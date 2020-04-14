116 медиков заразились COVID-19 в Алматы

Из 174 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Алматы, 116 – это медицинские работники, в основном врачи из центральной городской клинической инфекционной больницы, сообщил во вторник в ходе брифинга руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абильдаев.

«В Алматы на 14 апреля зарегистрировано 346 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новых случаев 174, из них 58 — близко контактных, один сотрудник детской городской клинической инфекционной больницы, 110 медработников центральной городской клинической больницы, два сотрудника службы скорой медицинской помощи, один сотрудник городской поликлиники №32, один сотрудник городской поликлиники №11, один сотрудник городской клинической больницы №1» - сообщил Абильдаев.

Он признал, что состояние у двух медицинских работников тяжелое, в связи с полисегментарной пневмонией, у остальных заболевших удовлетворительное.

«Заражение могло произойти от пациентов, так как они (медики – прим. V) продолжали оказывать экстренную медицинскую помощь. Среди них могли быть пациенты с бессимптомным течением», - считают в управлении общественного здоровья, заверив, что по фактам заражения медиков уже проводится эпидемиологическое расследование.

«Принимаются все меры по обследованию медицинских работников. Кроме того, усилены противоэпидемиологические мероприятия внутри всех городских клиник с обязательным обследованием сотрудников на коронавирус», - заверяет Абильдаев.

Всего же, по его информации, в инфекционных стационарах на лечении от Covid-19 находятся 295 пациентов, из которых семеро в тяжелом состоянии, 41 - средней степени тяжести и 247 – в удовлетворительном. В провизорных центрах 252 человека, из них - 12 детей, на карантинной изоляции — 366, на домашней – 7097 пациентов.