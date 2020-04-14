Все пассажиры рейса находятся на карантине
Новый случай в Шымкенте: заболевшая прилетела из Варшавы

Тамара Вааль, Vласть

Один новый зарегистрированный случай коронавирусной инфекции в Шымкенте выявлен у девушки, которая прилетела накануне из Варшавы, сообщила во вторник в ходе брифинга заместитель руководителя управления здравоохранения города Айгуль Бекбауова.

«В городе Шымкент на 14 апреля зарегистрирован еще один случай коронавирусой инфекции. Пациентка – жительница города Шымкент 2000 года рождения, 13 апреля прилетела авиарейсом Варшава – Актобе – Шымкент», - рассказала Бекбауова.

Она заверила, что девушка сразу была госпитализирована в стационар, и сегодня у нее подтвердился диагноз. Кроме того, все пассажиры рейса, а их – 11 человек, в числе которых два бортпроводника, также изолированы в карантинный стационар.

В общей сложности в городе Шымкент зарегистрировано 39 случаев коронавирусой инфекции.

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