Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане приблизилось к 1200

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане достигло 1199. По состоянию на 18:30 вторника выявлено еще 20 новых случая заражения.

По данным оперативного штаба, 6 новых случаев зарегистрировано в Акмолинской области, по 4 случая – в столице и Алматы, по 2 – в Алматинской, Туркестанской и Костанайской областях.

Таким образом, число случаев в столице выросло до 268, в Алматы – до 350, в Акмолинской области – до 79 случаев, в Туркестанской области – до 49, в Алматинской – до 24, в Костанайской области – до 5.

В целом за сегодняшний день выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции.

Между тем оперативный штаб сообщает, что количество выздоровевших выросло до 203 человек: в столице выписаны 46 человек, в Атырауской области - 7. Час назад сообщалось, что число казахстанцев, выписанных из больниц, достигло 150-ти.

Обновление: В первоначально выпущенную новость в 20:30 внесено изменение - скорректирована статистика по числу новых случаев в Туркестанской области. Минздрав пояснил, что в новую информацию были ошибочны внесены данные, уже озвученные этим утром. Таким образом, всего по Казахстану выявлено не 23, а 20 новых случаев, в Туркестанской области - не 5, а 2 случая. С начала эпидемии - не 1 202 случая, а 1 199.