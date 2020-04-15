Еще 6 случаев COVID-19 зарегистрировано в Алматы

В Алматы зарегистрировано еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

Отметим, что полчаса назад оперативный штаб сообщил о 6 новых случаях в городе и 1261 – по Казахстану.

В целом в стране к этому моменту зарегистрировано 1267 случаев заболевания, из них в Алматы – 370.