Общее число случаев в стране увеличилось до 1267
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Еще 6 случаев COVID-19 зарегистрировано в Алматы
фото пресс-службы акимата Алматы

В Алматы зарегистрировано еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

Отметим, что полчаса назад оперативный штаб сообщил о 6 новых случаях в городе и 1261 – по Казахстану.

В целом в стране к этому моменту зарегистрировано 1267 случаев заболевания, из них в Алматы – 370.

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