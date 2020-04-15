Еще 6 случаев COVID-19 зарегистрировано в Алматы

Общее число случаев в стране увеличилось до 1267
В Алматы зарегистрировано еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб госкомиссии.
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