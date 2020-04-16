Первые случаи заболевания в Узбекистане были зарегистрированы ровно месяц назад
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Узбекистан опередил Казахстан по числу заболевших коронавирусом
ФОТО ОКИЛА ГУЛОМОВА, УЗА

В Узбекистане в среду зарегистрировано 137 новых случаев коронавируса, а их общее число достигло 1 302, сообщил Минздрав республики.

По числу заболевших Узбекистан опередил Казахстан, где к вечеру среды официально подтвержден 1 295 случаев COVID-19. В среду прирост новых случаев в Казахстане замедлился почти втрое по сравнению с предыдущими двумя днями - в республике зарегистрировано 63 новых заболевших.

При этом в Узбекистане зарегистрировано 4 смерти от коронавируса, 107 человек выздоровели.

Узбекистан сообщил о первых заболевших 15 марта - на два дня позднее Казахстана.

В соседнем Кыргызстане в среду подтверждено 19 новых случаев коронавируса, их общее число выросло до 449. В республике от последствий коронавируса скончалось 5 человек, 78 человек поправились.

В двух других странах Центральной Азии - Таджикистане и Туркменистане - до сих пор официально не подтверждено ни одного случая коронавируса. Они остаются в числе чуть более десятка стран мира, по данным их властей, свободных от COVID-19.

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