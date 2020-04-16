Страны G20 заморозили долги беднейших стран мира для борьбы с коронавирусом

Финансовые чиновники стран G20 договорились в среду освободить беднейшие страны мира от выплат по долговым обязательствам до конца года для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Reuters, действия по замораживанию как основных выплат, так и процентных выплат высвободят более $20 млрд для стран, которые потратят их на улучшение своих систем здравоохранения и борьбу с пандемией.

Встреча прошла на фоне широко распространенной критики, в том числе со стороны многих стран-членов G20, решения президента США Дональда Трампа временно приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Напомним, Трамп считает, что ВОЗ «в достаточной мере не получала, не проверяла и не распространяла информацию своевременным и прозрачным образом».

«Мир рассчитывает, что ВОЗ будет работать со странами с тем, чтобы точная информация о международных угрозах здоровью распространялась своевременно, а если этого не происходит – самостоятельно доносить миру правду о происходящем. ВОЗ не выполнила этот свой основной долг и должна понести ответственность. После стольких десятилетий время пришло», - заявил он.

Он также уверен, что организация распространяла китайскую дезинформацию, что привело к более масштабным последствиям эпидемии.

Финансирование приостановлено до выяснения роли ВОЗ в событиях, приведших в распространению вируса в мире.

США – крупнейший источник финансирования Всемирной организации здравоохранения. Только в прошлом году их взнос составил $400 млн или 15% бюджета организации.