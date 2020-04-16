В Алматы без доходов остались около 300 тысяч человек

С 20 апреля в Алматы возобновят работу промышленные предприятия, строительные рынки и компании, работающие в сфере строительства. Численность занятых в городе за период карантина сократилась на 727,8 тысяч человек. В акимате считают, что в течение месяца, начиная с 20 апреля, 89,4 тыс. человек смогут вернуться к работе. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев во время онлайн встречи с общественностью.

Аким рассказал, что общая численность занятых в период жесткого карантина сократилась на 727,8 тыс. человек, на удаленный режим работы перешли порядка 200 тысяч человек. Без доходов в период карантина остались около 300 тысяч жителей Алматы. Пока что в условиях усиленного карантина остались функционировать организации, где лишь 210 тыс. рабочих мест, а это 17% от всех занятых в экономике.

Сагинтаев сообщил, что в результате снятия ограничений в сфере промышленности 42,2 тыс. человек вернутся на свои рабочие места. В строительной сфере с учетом начала строительного сезона, а также запуска «Дорожной карты занятости» и новых проектов в рамках программы «Нурлы жер» ожидается создание 34,5 тыс. новых рабочих мест. 10,8 тыс. человек выйдут на работу на строительных рынках.

В акимате считают, что в течение месяца, начиная с 20 апреля, общее количество занятых увеличится на 89,4 тыс. человек.