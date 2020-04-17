Комиссия рассматривает три основных версии крушения МИГ-31

Тамара Вааль, Vласть Комиссия, которая расследует крушение самолета МИГ-31 возле Караганды, рассматривает несколько версий произошедшего и не исключает человеческий фактор, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главнокомандующий Сил воздушной обороны вооруженных сил Республики Казахстан Нурлан Орманбетов. Вместе с тем он подчеркнул, что экипаж опытный, действовал грамотно и отвел самолет от населенных пунктов.

«Работает специальная комиссия, которая определит причины отказа или неисправности авиационной техники, отработает все возможные версии и вынесет заключение о причинах аварии. Сейчас рассматриваются несколько версий, в том числе отказ авиационной техники в полете, воздействие внешних факторов и не исключается человеческий фактор», - сообщил Орманбетов.

Он отметил, что экипаж данного самолета «действовал грамотно» и в рамках руководства полетной эксплуатации.

«(Пилоты - V) до конца боролись за сохранность и благополучие и завершение полета, за сохранность авиационной техники, и приняли все меры для того, чтобы все произошло благополучно. Но, видимо, из-за отказа авиационной техники произошел такой аварийный случай», - подчеркнул главнокомандующий Сил воздушной обороны, отметив, что «экипаж предпринял все меры по отводу самолета от населенного пункта в поле и, убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, по команде руководителя полетов катапультировался».