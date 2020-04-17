Казахстан приостановил безвизовый режим для иностранцев до 1 ноября

Постановлением правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года «О некоторых вопросах въезда (выезда) в Республике Казахстан и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан» приостанавливается безвизовый режим для иностранцев до 1 ноября. Документ опубликован на сайте премьер-министра.

«Приостановить до 1 ноября 2020 года действие пункта 17 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148», - говорится в постановлении.

Пункт 17 правил предусматривает, что граждане Австралии, США, Австрии, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, ОАЭ, Ватикана, Вьетнама, Германии, Греции, Дании, Новой Зеландии, Японии, Израиля, Ирландии, Исландии, Испания, Индонезии, Италии, Канады, Катара, Кипра, Колумбии, Республики Корея, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Венгрии, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Саудовской Аравии, Сингапура, Словакии, Словении, Таиланда, Турции, Великобритании и Северной Ирландии, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции и Эстонии въезжают в Республику Казахстан и выезжают из нее без виз, если период их пребывания в стране не превышает тридцати календарных дней с момента пересечения государственной границы РК. Таким образом, граждане всех этих стран не смогут въезжать в Казахстан до 1 ноября.

Также вносятся изменения и в пункт 26-1 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан в части действия семидесяти двухчасового безвизового режима въезда, пребывания и выезда из страны. Этот пункт касается граждан КНР и Индии, следующих транзитом авиакомпаниями в третьи страны через международные аэропорты столицы Казахстана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и Тараза. Ранее постановлением правительства РК от 27 января 2020 года действие этого пункта было приостановлено до 1 июля.

В связи с вышеизложенным новым постановлением министерству иностранных дел Республики Казахстан поручено по дипломатическим каналам направить уведомление указанным государствам.

Постановление вводится в действие с сегодняшнего дня.