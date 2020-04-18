Ратифицировано соглашение с США о консульских привилегиях и иммунитетах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о консульских привилегиях и иммунитетах», сообщает Акорда.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что соответствующий закон принял сенат. Как отметил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, аналогичные привилегии получат консулы и члены их семей посольств Казахстана в США.

«Соглашение регламентирует вопросы, связанные с обеспечением дипломатических иммунитетов и привилегий консульским должностным лицам, консульским служащим и членам их семей. А именно: на взаимной основе предоставляются юрисдикционные иммунитеты, освобождаются от налогов, сборов и пошлин в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года», - сказал Тлеуберди, представляя сенаторам проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о консульских привилегиях и иммунитетах», — говорил Мухтар Тлеуберди.