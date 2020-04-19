Еще шесть пациентов – в тяжелом состоянии
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В Алматы три пациента с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии
Фото Владимира Третьякова

В Алматы три пациента с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро – в тяжелом, еще 121 – в состоянии средней степени тяжести, сообщило управление общественного здравоохранения города в воскресенье.

В ведомстве не уточнили, какое количество пациентов подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным управления, из выявленных в городе восьми новых случаев коронавируса, шесть пациентов – это сотрудники Детской городской инфекционной больницы, один сотрудник Центральной городской клинической больницы и один пациент из числа контактных с ранее заболевшим.

Всего в городе выявлено 513 случаев COVID-19. Три пациента скончались, 84 человека выздоровели. В инфекционных стационарах на лечении находятся 427 человек, включая пациентку из Алматинской области.

В провизорных госпиталях, уточняет управление, находятся 278 человек, на карантинной изоляции - 431, на домашнем карантине – 9 687.

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