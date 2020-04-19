Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 1 711

Вечером в воскресенье в Казахстане подтверждено еще 35 новых случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава. В Западно-Казахстанской области зарегистрировано 16 случаев COVID-19, в Алматы - 6, в Шымкенте - 5, в Алматинской и Туркестанской областях - по 3, в Кызылординской и Северо-Казахстанской областях - по одному.

В Шымкенте все пятеро заболевших из числа контактных с ранее выявленными пациентами, сообщил оперштаб. Всего в городе подтверждено 67 случаев коронавируса, 3 человек скончались, 12 выздоровели.

В Кызылординской области заболевшему пациенту 82 года. Он житель Шиелийского района, где зарегистрировано больше всего заболевших в регионе. В целом в Кызылординской области подтверждено 148 случаев коронавируса, выздоровели 24 человека.

В Северо-Казахстанской области заболевший - 26-летний житель Мамлютского района, который 15 апреля вернулся из Тюмени, а накануне был госпитализирован из-за повышения температуры и головной боли. Всего в регионе подтверждено 30 случаев коронавируса, 18 человек выздоровели.

Подробностей о других заболевших оперштаб пока не сообщил.

В целом за воскресенье в стране выявлен 81 новый заболевший коронавирусом - это чуть меньше, чем в субботу (84). В процентном отношении прирост составил около 5%, оставшись на вчерашнем уровне.

Лидерами по приросту новых заболевших в воскресенье стали Алматы (17 случаев) и Западно-Казахстанская область (16 случаев). В ЗКО число заболевших продолжает нарастать в течение всей этой недели. Число случаев коронавируса в регионе достигло 62.

Новые случаи COVID-19 в воскресенье были выявлены в 13 из 17 регионов Казахстана. Из больниц после выздоровления выписано 23 пациента.

В целом с начала эпидемии в Казахстане зарегистрировано 1 711 случаев коронавируса, 17 человек скончались, 401 выздоровел.