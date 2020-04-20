3,7 млн казахстанцев получили соцвыплаты в связи с потерей дохода

На сегодняшний день 3 млн 690 тыс. граждан назначена социальная выплата, при этом казахстанцы продолжают указывать неправильный ИИН, ошибочный банковский счет и допускать другие ошибки, из-за которых им отказывают в назначении 42 500 тенге. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«На сегодня 3 млн 690 тысяч назначена 42 500 на сумму 157 млрд тенге. Но мы порядка еще 3 млн человек отказали», - сказал Нурымбетов, уточнив, что в целом же заявления поступили от 7 млн 900 тыс. казахстанцев.

По его словам, в первую очередь люди указывают неправильный ИИН.

«Указывается ФИО, ИИН, если ИИН не соответствует, то мы вынуждены вернуть, потому что он в базе находит другого человека. Здесь всего лишь 12 цифр, поэтому просим вас повнимательнее быть», - попросил министр.

Вторая самая распространенная ошибка выявлена по банковским реквизитам и счетам. Чаще всего казахстанцы пишут не 20-тизначный счет, который необходим, а карточный из 16-ти цифр, что в корне неверно.

«Когда мы у себя в министерстве труда проверяем, мы проверяем формат счета. Он должен быть 20-значным, начинается с букв KZ и следующие цифры означают, какой это банк. Если этот банк несуществующий, то мы вам говорим, что этот банк не существует. Если там не 20 символов, а 19, то мы говорим: у вас неправильно указан банковский счет. Затем мы вам назначаем и перечисляем средства на банковский счет. Но за эти дни, к сожалению, банки нам вернули почти 800 тыс. счетов из-за того, что в этом банке этот счет неправильный», - рассказал министр, отметив, что в Минтруда сами поработали с банками, нашли другие счета в этих же банках и зачислили гражданам соцвыплату.

«Осталось порядка 70 тыс. человек, у которых в этом банке, где вы указали счет, нет счетов. Поэтому мы вам направили SMS, где вам нужно будет указать другой банковский счет», - уточнил он.

Еще более 1 млн человек отказали в соцвыплате из-за того, что у них отсутствуют соцотчисления или ЕСП хотя бы раз за последние 12 месяцев. Другая категория людей, которым отказывают, – это работники госорганов и организаций.

«У государственных органов и организаций в условиях ЧП деятельность не ограничивается, поэтому подавать заявление не стоит и платить ЕСП тоже не стоит. Я хочу напомнить, что госслужащие не могут заплатить ЕСП, потому что госслужащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. А уплата ЕСП является подтверждением, что вы занимаетесь предпринимательской деятельностью», - напомнил министр.

Еще категории, которые не попадают под выплату 42 500 тенге, – это пенсионеры, получатели пособий, инвалиды.

«Мы вам тоже отказываем, потому что пенсии и пособия не останавливаются, они продолжаются. 42 500 тенге мы выплачиваем только тем пенсионерам и инвалидам, которые до ЧП официально работали и платили соцотчисления», - заключил Нурымбетов.