В Казахстане создают специальные call-центры и информресурсы для подачи заявок на оплату коммунальных услуг

Прием заявок для выплаты 15 тысяч тенге за коммунальные услуги начнется после того, как акиматы подготовят специальные системы и колл-центры, сообщила в понедельник пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Порядок по возмещению затрат за коммунальные услуги утвержден 18 апреля 2020 года и в настоящее время акиматы принимают оперативные меры по созданию call-центров, информационных ресурсов и иных систем по приему заявок. В связи с чем, по завершению всех соответствующих процессов, акиматы проинформируют об этом местное население», - сообщили в ведомстве, отметив, что данная работа будет проведена в кратчайшие сроки.

В этой связи здесь попросили граждан дождаться соответствующей информации от региональных властей и после этого подавать свои заявки.

В ведомстве напомнили, что государство оплатит коммунальные услуги за апрель и май нескольким категориям граждан. Заявления будут приниматься весь период карантина, включая май месяц, для этого необходимо предоставить в акимат ИИН, информацию о социальном статусе и данные лицевого счета.

Отметим, что такие заявки могут подать инвалиды 1, 2, 3 групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов; многодетные семьи; инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка; пенсионеры с минимальной пенсией; граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.

«Выплата в размере 15 тысяч за каждый месяц будет производиться напрямую на лицевые (абонентские) счета потребителей комуслуг. Помощь будет оказываться людям, относящимся к указанным категориям, имеющим на свое имя договор с поставщиком комуслуг и проживающим в населенном пункте, где введен карантин. В случае, когда речь идет о семье, воспитывающей детей-инвалидов, многодетных семей и семей лиц, погибших при исполнении, договор с поставщиком комуслуг должен быть у одного из членов этой семьи», - уточнили в Мининдустрии.