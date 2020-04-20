Заявления будут приниматься весь период карантина, включая май
В Казахстане создают специальные call-центры и информресурсы для подачи заявок на оплату коммунальных услуг
Фотография Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Прием заявок для выплаты 15 тысяч тенге за коммунальные услуги начнется после того, как акиматы подготовят специальные системы и колл-центры, сообщила в понедельник пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Порядок по возмещению затрат за коммунальные услуги утвержден 18 апреля 2020 года и в настоящее время акиматы принимают оперативные меры по созданию call-центров, информационных ресурсов и иных систем по приему заявок. В связи с чем, по завершению всех соответствующих процессов, акиматы проинформируют об этом местное население», - сообщили в ведомстве, отметив, что данная работа будет проведена в кратчайшие сроки.

В этой связи здесь попросили граждан дождаться соответствующей информации от региональных властей и после этого подавать свои заявки.

В ведомстве напомнили, что государство оплатит коммунальные услуги за апрель и май нескольким категориям граждан. Заявления будут приниматься весь период карантина, включая май месяц, для этого необходимо предоставить в акимат ИИН, информацию о социальном статусе и данные лицевого счета.

Отметим, что такие заявки могут подать инвалиды 1, 2, 3 групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов; многодетные семьи; инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка; пенсионеры с минимальной пенсией; граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.

«Выплата в размере 15 тысяч за каждый месяц будет производиться напрямую на лицевые (абонентские) счета потребителей комуслуг. Помощь будет оказываться людям, относящимся к указанным категориям, имеющим на свое имя договор с поставщиком комуслуг и проживающим в населенном пункте, где введен карантин. В случае, когда речь идет о семье, воспитывающей детей-инвалидов, многодетных семей и семей лиц, погибших при исполнении, договор с поставщиком комуслуг должен быть у одного из членов этой семьи», - уточнили в Мининдустрии.

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