В совет вошел также Жаксыбек Кулекеев
Болат Жамишев возглавил совет директоров фонда социального медстрахования
Фото пресс-службы премьера Казахстана

Тамара Вааль, Vласть

Болат Жамишев избран председателем совета директоров Фонда социального медицинского страхования, сообщили во вторник в пресс-службе организации.

«На состоявшемся 17 апреля заседании совета директоров его председателем был избран известный экономист Болат Жамишев. Ранее эту должность занимал Елжан Биртанов. Министр здравоохранения остается в составе совета директоров фонда», - сообщили в пресс-службе.
По информации организации, Жамишев будет получать не более 200 тысяч тенге.

Кроме того, независимыми директорами фонда избраны экономист Жаксыбек Кулекеев и финансист Юлия Якупбаева, которая занимает пост заместителя председателя правления НПП «Атамекен.

Таким образом, в настоящее время в совет директоров ФСМС входят: председатель совета Болат Жамишев, независимые директоры – Ораз Жандосов, Гинтарас Кацявичюс, Жаксылык Кулекеев, Юлия Якупбаева, Булат Бабенов, а также члены совета – Елжан Биртанов, Берик Шолпанкулов и Айбатыр Жумагулов.

Болат Жамишев в разные годы занимал должности председателя агентства по регулированию и надзору финансовых организаций, министра финансов, министра регионального развития, председателя правления Банка развития Казахстана. Сейчас он также является независимым директором Jysan Bank.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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