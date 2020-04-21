Пик паводка пройден, но начался пожароопасный период – Ильин

Казахстан прошел пик паводка и обстановка стабилизируется. Вместе с тем в пяти регионах страны начался пожароопасный период, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.

«Ранее мы информировали, что паводковая обстановка сохраняется в четырех регионах: Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. На сегодняшний день паводковая ситуация в Акмолинской области стабилизировалась, пик паводка пройден», - сказал Ильин, отметив, что паводок на территории области проходил в напряженном режиме.

В настоящее время, по его словам, на паводкоопасных реках Селеты, Чаглинка, Кылшакты, Есиль, Колутон, Жабай и их притоках продолжается снижение уровня воды. А дополнительные группировки сил и средств органов гражданской защиты и местных исполнительных органов, которые были направлены для усиления противопаводковых работ в Целиноградский, Атбасарский, Аршалынский и Астраханский районы вернулись на постоянные места дислокации.

Вместе с тем в Казахстане начался пожароопасный период. С начала года зарегистрирован 71 лесной пожар и 513 загораний степных массивов, общей площадью более 17 тыс. гектаров.

«Наибольший рост лесных пожаров приходится на Кызылординскую область – в 23 раза, Туркестанскую – в 16 раз, Западно-Казахстанскую – в 2 раза, Алматинскую – 42,8% и Павлодарскую областей – 16,6%», - проинформировал замминистра.

С апреля текущего года в лесостепных массивах и местах отдыха проведено 232 совместных рейда, по результатам которых к административной ответственности привлечено 156 лиц.