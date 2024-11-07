Тысячи людей покинули свои дома в Калифорнии из-за лесного пожара

Губернатор Гэвин Ньюсом призвал более 10 тыс. жителей к северо-западу от Лос-Анджелеса эвакуироваться, поскольку 3,5 тыс. строений в пригородных сообществах, ранчо и сельскохозяйственных районах вокруг Камарильо находятся под угрозой.

Площадь пожара выросла с менее чем половины квадратной мили до 16 квадратных миль (62 квадратных километра) всего за пять часов. Чиновники заявили, что они использовали все ресурсы, включая сбрасывающие воду вертолеты и самолеты, сбрасывающие огнезащитный состав, но ​​огонь продолжил распространяться.

Тем временем на юге пожарные бригады округа Лос-Анджелес пытались сдержать лесной пожар около пляжа Брод-Бич в Малибу, в то время как власти ненадолго перекрыли шоссе Pacific Coast Highway, поскольку пламя охватило многомиллионные объекты. Жителей призвали укрыться на месте.

Метеорологическая служба сообщила, что при прогнозируемых сильнейших порывах ветра и уровне влажности всего 8% в некоторых районах Южной Калифорнии в четверг пожар продолжит распространяться.

Синоптики объявили предупреждения об опасности до четверга на центральном побережье Калифорнии, в районе залива Сан-Франциско и в округах к северу, где также ожидаются сильные ветры.

В этом же регионе за эти годы произошли самые разрушительные пожары в Калифорнии, включая пожар Вулси 2018 года, в результате которого погибли три человека и было уничтожено 1 600 домов недалеко от Лос-Анджелеса, и пожар Томас 2017 года, в результате которого было уничтожено более тысячи домов и других строений в округах Вентура и Санта-Барбара.