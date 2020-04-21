Распространение коронавируса будет продолжаться и летом – Биртанов

Министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что распространение коронавируса будет регистрироваться в Казахстане и летом. Но основной пик ожидается до конца мая. При этом министр отмечает, что карантин может быть продлен.

«Мы говорили и говорим о том, что любая инфекция имеет пик, и при правильных действиях Минздравов и правительств она будет иметь спад. В целом это занимает в среднем 3 месяца в большинстве стран. Но ни в одной стране мира после снижения никто не ушел в ноль. Были случаи, были дни, когда был ноль новых больных в КНР, но сейчас инфекция продолжает циркулировать. И не скоро уйдет. Поэтому какой-то определенный уровень заболеваемости будет», -с казал Биртанов в эфире Tengrinews.

Он напомнил, что основное количество случаев, «и подъем, пик и спад», будет наблюдаться в Казахстане в течение 3 месяцев: март, апрель май. Но это не значит, что «после мая ничего не будет».

«Разумеется, будет инфекция, и какое-то распространение в обществе будет. Наша задача – научиться с этим жить, потому что инфекция очень высоко контактная, высоко заразная. И может приводить к тяжелым последствиям у определенной категории лиц. Поэтому после того, как мы собьем эпидемию, спад, и добьемся снижения, нам важно научиться жить с тем, чтобы не приходилось все время жить в карантине. Поэтому мы предполагаем, что до конца мая это порядка 3500 случаев, затем мы будем энное количество регистрировать, сложно пока четко сказать, даже Япония после того, как вышла, объявила ЧП, в Сингапуре обратно пошла вспышка», - отметил министр.

Отвечая на вопрос о продлении карантина до середины или конца мая, глава Миздрава не исключил этого.

«Конечно. Это же зависит от ситуации с заболеваемостью. Единственный способ сдерживать распространение – это меньше общаться. И пока люди сами не научатся безопасно общаться, придется правительствам всех стран принимать такие жесткие меры ограничительные. Поэтому конечно, это требует времени, и поэтому, возможно, будет и в мае продлеваться, поскольку мы считаем, что май – это пока еще опасный период. В целом и дальше будет определенный уровень карантина, определенный уровень ограничений всегда присутствовать и в мире, и в обществе, пока мы полностью не избавимся от этой опасности», - сказал он.

При этом Биртанов отметил, что если в столице и Алматы «передача инфекции в обществе минимизировалась», то в других регионах пик только ожидается.



