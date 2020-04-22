Все сотрудники министерства здравоохранения будут проверены на коронавирус

Сотрудники минздрава, оставшиеся на рабочем месте, будут протестированы на коронавирус, сообщает телеканал Хабар 24 со ссылкой на министерство здравоохранения. В ведомстве сейчас выявляют контактных экс-вице-министра Камалжана Надырова, у которого был подтвержден COVID-19. В минздраве по этому факту проводится проверка.

Как отмечает Хабар, риск заражения в министерстве минимален, так как весь центральный аппарат за исключением министра и нескольких сотрудников переведены на дистанционный режим.

«В самом министерстве находится глава ведомства Елжан Амантаевич Биртанов и несколько сотрудников, но они разобщены по разным кабинетам, сегодня они все, и министр тоже, и все сотрудники, которые в здании министерства здравоохранения, будут проходить тестирование. Результаты анализов мы вам сообщим дополнительно», - сообщил в эфире телеканала пресс-секретарь министерства здравоохранения Диас Ахметшарип.