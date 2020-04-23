До 2191 выросло число случаев коронавируса в Казахстане

В Казахстане на утро четверга зарегистрированы еще 56 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев в стране достигло 2191.

17 новых случаев коронавируса зарегистрировано в столице, 10 – в Западно-Казахстанской области, по 7 – в Туркестанской и Актюбинской областях, 5 – в Павлодарской области, 3 – в Восточно-Казахстанской области и Алматы, 2 – в Жамбылской области и по одному новому случаю в Костанайской и Мангистауской областях.

В Мангистауской области коронавирусная инфекция подтверждена у 24-летнего жителя Актау. Он находился в карантинном стационаре в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией.

В Жамбылской области пациенты являются 22-летними жителями Байзакского района и города Тараз. Они также находились в карантинном стационаре, так как были в контакте по месту работы с ранее выявленным больным КВИ. По домашним очагам выявлено 6 контактных лиц, которые также помещены в карантинный стационар, ведётся работа по отбору проб на ПЦР-исследование.

В ВКО коронавирусная инфекция выявлена у двоих жителей города Семей. Это 36-летняя женщина, которая была обследована по ПЦР скринингу, с диагнозом внебольничной пневмонии, и 48-летняя женщина, у которой коронавирус был выявлен в ходе профилактического обследования. Ещё одна пациентка – 71-летняя жительница Усть-Каменогорска. Была обследована на COVID-19 как контактное лицо с заболевшим 21 апреля.

В Костанайской области коронавирус подтвердился у 55-летнего мужчины в ходе профилактического обследования. Он находился на лечении в проктологическом отделении с различными сопутствующими заболеваниями.

В Алматы число случаев COVID-19 составляет 735, в столице – 421, в Западно-Казахстанской области – 86, в Жамбылской области – 79, в Туркестанской области – 76, в Павлодарской области – 43, в Костанайской области – 36, в Актюбинской области – 34, в Мангистауской области – 19, в Восточно-Казахстанской области – 15.