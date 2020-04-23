Высокий суд Англии вынес решение в пользу Казахстана по делу о заморозке активов Нацбанка

Высокий суд правосудия Англии вынес решение в пользу Казахстана по делу о заморозке $530 млн активов Национального банка, находящихся в лондонском филиале Bank of New York Mellon (BNYM), в рамках иска молдавских бизнесменов Анатола и Габриэля Стати, сообщает министерство юстиции РК.

В Минюсте напомнили, что в октябре 2017 года стороны Стати получили от бельгийских судов исполнительный приказ, адресованный BNYM, на основании которого Bank of New York Mellon заморозил счета Нацбанка Казахстана на сумму около $22 млрд. Министерству юстиции и Национальному банку удалось снизить сумму арестованного имущества до $530 млн. 25 мая 2018 года бельгийский суд сделал отсылку в суд Англии для разрешения спора, в результате чего английский суд рассмотрел данный вопрос в четырехдневном судебном процессе и вынес решение 22 апреля 2020 года.

«Юристы Стати сообщили английскому суду, что денежные средства в размере $530 млн представляют собой задолженность BNYM перед Республикой Казахстан и поэтому входят в сферу применения бельгийского ареста. Судья Тир отклонил их аргументы и постановил, что Республика Казахстан не является стороной глобального депозитарного соглашения между BNYM и НБК, обязательства BNYM по глобальному депозитарному соглашению принадлежат исключительно НБК (а не Республике Казахстан), BNYM не имеет обязательств по выплате денежных средств Республике Казахстан в соответствии с глобальным депозитарным соглашением, и Республика Казахстан не имеет каких-либо прав требования к BNYM в отношении денежных средств на депозитах в BNYM в соответствии с глобальным депозитарным соглашением», - отмечается в сообщении.

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев отметил, что «в очередной раз Высокий суд Англии вынес решение против Стати». Он напомнил, что 3 года назад «суд установил, что существует достаточно доводов полагать, что арбитражное решение было добыто мошенническим путем со стороны Стати», теперь же – «что они заморозили активы стороннего юридического лица».

«Мы по-прежнему полны решимости принять все необходимые меры для борьбы с мошенничеством Стати в каждой юрисдикции, которую они выбрали для принятия мер», - подчеркнул он.

Минюста отмечает, что это судебное решение является последним в многолетних усилиях Стати по исполнению арбитражного решения на $530 млн против Республики Казахстан. При этом ведомство «продолжает противодействовать исполнению арбитражного решения на том основании, что решение было получено путем мошенничества со стороны Стати».

«Судебные тяжбы продолжаются в других юрисдикциях», - отметили в Минюсте.