В стране зарегистрирован 631 случай COVID-19
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Кыргызстан достиг пика заболеваемости коронавирусом
ФОТО С САЙТА 24.KG

Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане выравнивается, заболеваемость коронавирусом достигла своего пика, заявил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев.

«Если посмотреть разницу между выздоровевшими и заболевшими, можно сказать, что тенденция по заболеваемости коронавирусом выравнивается. Это не может не радовать. Как специалист, я могу сказать, что мы достигли пика коронавируса», - цитирует его агентство 24.kg.

Однако он констатировал, что есть риск новых заражений, так как многие граждане продолжают не соблюдать соответствующие ограничительные меры.

Всего в стране зарегистрирован 631 случай инфицирования COVID-19, среди заболевших – 162 медика.

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