Кыргызстан достиг пика заболеваемости коронавирусом

«Если посмотреть разницу между выздоровевшими и заболевшими, можно сказать, что тенденция по заболеваемости коронавирусом выравнивается. Это не может не радовать. Как специалист, я могу сказать, что мы достигли пика коронавируса», - цитирует его агентство 24.kg.

Однако он констатировал, что есть риск новых заражений, так как многие граждане продолжают не соблюдать соответствующие ограничительные меры.

Всего в стране зарегистрирован 631 случай инфицирования COVID-19, среди заболевших – 162 медика.