Все семь новых случаев коронавируса в Актюбинской области – завозные

Сегодня в Актюбинской области подтверждено 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, все случаи завозные.

«Женщина 42 лет, мужчины 39 лет и 37 лет – жители Актюбинской области, были госпитализированы в карантинный стационар. Все они прибыли из г. Москва РФ 22.04.2020 г. через СКП «Жайсаң». Женщина 36 лет прибыла из города Атырау автотранспортом, госпитализирована в карантинный стационар. Вместе с тем мужчины 45, 37 и 36

лет прибыли с РФ через г. Оренбург. Они жители Туркестанской области», - сообщили в штабе.

На посту «Жайсаң» сотрудниками проведено анкетирование и бесконтактная термометрия, по результатам диагностического исследования ПЦР у данных лиц был уточнен диагноз COVID-19.

«В настоящее время состояние больных удовлетворительное, госпитализированы в областную инфекционную больницу. Контактные новых пациентов выявлены, все взяты под медицинское наблюдение. В очаге заболевания проведены дезинфекционные работы», - указывается в сообщении.

Всего в Актюбинской области зарегистрировано 34 случая коронавируса, выздоровели 10 человек.