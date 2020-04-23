Диагноз «коронавирусная инфекция» ей поставили 17 апреля
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У женщины, умершей в Алматы от COVID-19, было несколько хронических заболеваний
Фотография Жанары Каримовой

В четверг утром стало известно о смерти 56-летней пациентки в Алматы. Управление общественного здравоохранения города сообщило, что 17 апреля ей поставили диагноз COVID-19, а 22 апреля перевели на инвазивную ИВЛ.

Помимо коронавирусной инфекции, у женщины были сопутствующие заболевания - хроническая болезнь почек, хрониодиализ, ренальная анемия, системная красная волчанка с хроническим течением, сахарный диабет, двухсторонняя полисегментарная пневмония.

«22 апреля в связи с неэффективностью проводимой неинвазивной искусственной вентиляции легких была переведена на инвазивную ИВЛ. Также получила программный сеанс гемодиализа. Сегодня, несмотря на проводимую терапию, нарастали симптомы полиорганной недостаточности, в 06:30 часов произошла остановка кровообращения. Реанимационные мероприятия, проводимые в течение 30 минут оказались безуспешными. В 07:00 часов врачи констатировали биологическую смерть», — сообщило управление общественного здравоохранения.

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