Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,7 млн

По данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в 185 странах мира достигло 2 707 356 человек, умерли 190 743 человек, выздоровели – 738 274.

В США число заразившихся коронавирусной инфекцией возросло до 868 395, число умерших – до 49 861, выздоровели 80 174 человека.

В Испании общее число случаев составляет 213 024, число летальных случаев достигло 22 157. Несмотря на то, что за прошедшие сутки в стране скончалось больше пациентов, что в предыдущие сутки, и выявлено 4 635 новых случаев заражения, в целом эпидемия в стране идет на спад.

В Италии 189 973 заболевших, уз них умерли 25 549 человек, выздоровели 57 576, во Франции число случаев COVID-19 увеличилось до 159 460, умерли 21 889 человек, выздоровели – 42 762.

В Германии 153 129 заболевших, 5 575 умерших и 103 300 выздоровевших. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сейчас наблюдается «не конечная фаза кризиса, а все еще начало». «Нам придется жить с этим вирусом долгое время», - считает Меркель, призвав жителей к максимальной дисциплине, чтобы избежать необходимости введения карантинных мер вновь и вновь.

В Великобритании количество зараженных увеличилось до 139 246 человек, скончались от коронавируса 18 791, выздоровели всего 712 человек из общего числа заразившихся. При этом министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что в данный момент страна проходит пик эпидемии. При этом в статистику смертности не включены данные об умерших дома или в домах престарелых.

В Турции заразились 101 790 человек, умерли 2 491, выздоровели 18 491. В Иране – 87 026 заболевших, 5 481 умерший и 64 843 выздоровевших от коронавируса. В Китае 83880 случаев заражения, 4 636 летальных случаев и более 93% выздоровевших – 77 943 человека.

В России растет число инфицированных – выявлено уже 62 773 случая, 555 человек умерли, 4 891 выздоровел.

К этому моменту в Казахстане зарегистрировано 2289 случаев заражения, умерли 20 человек, выздоровели 560. При этом за вчерашний день был рекордный прирост новых случаев коронавируса за день – 154 заболевших.