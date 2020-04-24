Недостаточный уровень подготовки кадров в сфере гражданской авиации отмечают в МИИР

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи с руководством комитета гражданской авиации, Академии гражданской авиации и Авиационной администрации Казахстана по вопросам качества подготовки специалистов гражданской авиации отметил недостаточный уровень подготовки кадров и дал ряд поручений, сообщает КГА.

«Министром был отмечен недостаточный уровень подготовки кадров в Академии. В первую очередь это связано с несоответствием международным стандартам программы обучения лётного состава, а также низкой востребованностью выпускников отраслевого учебного заведения со стороны отечественных авиакомпаний. Для решения проблемы глава ведомства поручил усилить отбор абитуриентов и повысить проходные баллы для поступления в Академию, а также внедрить программы подготовки персонала для других видов авиации», - говорится в сообщении комитета.

Ряд серьезных замечаний высказала и руководитель департамента летной безопасности Авиационной администрации Казахстана Линда Орледи: по итогам проведенной инспекторской проверки отмечен ряд несоответствий академии, которые требуют системного изменения подходов в обучении молодых авиаторов с учетом передачи вуза в ведение профильного министерства от министерства образования и науки.

В КГА отметили, что для успешной реализации поставленных задач и выхода в число передовых мировых вузов Академией гражданской авиации ранее была утверждена Программа развития Академии до 2025 года. По итогам обсуждения она будет пересмотрена в ближайшее время с учетом предложений международных экспертов.

В 2019 году в академию гражданской авиации было принято 797 студентов, из них в авиационный колледж – 269, бакалавриат – 492, магистратура – 35, докторантура – 1. Число трудоустроенных студентов с 2014 по 2019 годы составляет 1209 (64%).