45 новых случаев COVID-19 подтверждено в Казахстане

8 новых случаев зарегистрировано в Алматы, из них 1 – летальный. По 6 новых случаев выявлено в Шымкенте и Западно-Казахстанской области, по 5 – в столице и Карагандинской области, по 4 новых случая зарегистрировано в Туркестанской и Павлодарской областях, по 2 – в Костанайской, Атырауской, Акмолинской областях, 1 новый случай выявлен в Мангистауской области.

В Карагандинской области заболели двое жителей Караганды – 26-летняя и 21-летняя девушки, которые ранее были госпитализированы в карантинный госпиталь. Также среди вновь выявленных инфицированных – трое жителей Темиртау: 32-летняя женщина и 31-летний мужчина находились в карантинном госпитале, 23-летний парень был на домашнем карантине.

В Западно-Казахстанской области из 6 граждан, у которых обнаружена коронавирусная инфекция, 5 работают вахтовым методом в Российской Федерации. Трое из них являются жителями региона, двое – жители Туркестанской области. Согласно алгоритма, они были госпитализированы в карантинные стационары. Еще одним из заболевших коронавирусной инфекцией является 54-летний житель Уральска, который был госпитализирован в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией.

В Атырауской области заболели 49-летний и 28-летний жители региона, оба были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией.

В Костанайской области COVID-19 выявлен у 2 жителей города Житикара: у 48-летнего мужчины и 55-летней женщины. Они из числа контактных с ранее заболевшими гражданами.

Шестеро зараженных в Шымкенте были ранее госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с заболевшим коронавирусной инфекцией.

Всего в Казахстане подтверждено 2334 случая коронавируса.

В Алматы общее число случаев составляет 764, в столице – 433 случаев, в Шымкенте – 139 случаев, в Карагандинской области – 108 случаев, в Западно-Казахстанской области – 92, в Акмолинской области – 85, в Атырауской области – 84, в Туркестанской области – 81, в Павлодарской области – 62, в Костанайской области – 38 случаев, в Мангистауской области – 20.